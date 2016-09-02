甲狀腺快速門診 免除等待檢查煎熬
大林慈濟醫院整合甲狀腺臨床評估、超音波檢查、細針穿刺檢查、細胞學判讀，於每週二開設「甲狀腺特診」，將病患等待時間縮短至1次門診，免除等待煎熬及來回奔波之苦。
大林慈濟醫院今天表示，甲狀腺疾病是國內相當常見的一種內分泌器官病變，不過，民眾往往要跑好幾趟醫院，才能得到最後檢查結果。
大林慈濟醫院新陳代謝科醫師高丙儒表示，甲狀腺所製造的甲狀腺素主要和身體基礎代謝率、交感神經調控、生長及骨頭發育息息相關，是身體不能或缺重要器官。甲狀腺問題以功能的異常與結節最為常見。
高丙儒指出，甲狀腺結節評估上，需要超音波及進行穿刺檢查，以確定結節的良性或惡性，但甲狀腺檢查往往從醫師看診、安排檢查、實行超音波及穿刺檢查到細胞學報告，至少需耗費2週時間。
高丙儒說，大林慈濟醫院於每週二下午開設「甲狀腺特別門診」，希望可以縮短病患等待時間，不需為了等待檢查報告而陷入煎熬。
透過甲狀腺特診整合甲狀腺臨床評估、超音波檢查、細針穿刺檢查、細胞學判讀，把等待的時間縮減到最低，希望在當次門診中，就可以知道甲狀腺結節的良性或惡性。1050902
(中央社)
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