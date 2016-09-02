台北101頂級珠寶腕錶大賞！誠品推《風尚X攝影藝術書店》

台北101 X 誠品快閃書店。（台北101提供）

「It’s time！」當智慧型手機盛行許多人改以手機看時間，部分研究預測鐘錶產業前途堪慮然，然擁有百年歷史的鐘錶仍保有最頂級的工藝技術，而璀璨亮麗的珠寶也佔了藝術史的重要地位。一年一度全台珠寶腕錶盛會昨（1日）在台北101盛大開幕，今年以『美好時光』為主題，不僅在策展上力邀知名生活美學品牌誠品進駐聚客，16大頂級品牌年度最巔峰之作，也首次公開曝光展示、吸引藏家注目。此外，台灣文創代表—誠品書店也與台北101首度合作，推出期間限定的《風尚X攝影藝術書店》，展示15大時尚精品品牌書，還有國際知名攝影濕的經典代表作，讓時尚迷眼睛為之一亮！

「台北101頂級珠寶腕表大賞」由模特兒展演精彩作品。（台北101提供）

「家」為概念設計 打造年度珠寶腕錶盛會

2016台北101頂級珠寶腕錶大賞。（台北101提供）

為期39天、自9/1(四)～10/9(日)展出的台北101頂級珠寶腕錶大賞，於昨日開幕記者會上華麗展演本次展出的臻選之作，由名模配戴演繹，時尚展演出一場融合珠寶、腕錶的風華盛宴。台北101董事長周德宇、總經理陳世明皆出席共襄盛舉，各品牌代表以及誠品書店副總經理林婉如也到場剪綵，足見各界對本展的重視。

不同以往以功能為導向的展場設計，本屆珠寶腕錶大賞的展場空間，特別以「家」為概念設計，整體規劃即為具有玄關、客廳、書房等的居家空間，風格溫暖現代，讓人耳目一新。呼應本展核心概念「美好時光」，家始終是人們美好時光發生的場所，不論是與最愛的人互動、年代久遠富有情感的擺飾，或是充滿各式回憶的收藏品，皆是共譜美好時光的元素。

2016台北101頂級珠寶腕大賞，誠品書房區。（台北101提供）

誠品進駐台北101 推《風尚X攝影藝術書店》

除持續與佳士德的合作外，今年台北101並首創與誠品合作，邀請進駐展場，販售珠寶腕錶、精品美學等相關叢書，延伸觀展人的知識向度，以1920年代歐洲藝術沙龍為概念，在台北101四樓中環推出期間限定《風尚X攝影藝術書店》展示與販售與本次展覽相關的叢書和雜誌，打造為看展群眾可以小憩停留、輕鬆閱讀的舒適空間。選書內容不僅有珠寶腕錶類，更圍繞著「美好時光」概念，提供居家設計、美學生活、時尚品味等相關書籍，讓看展群眾可以立刻延伸閱讀珠寶腕錶類知識，培養其對精品蒐藏的興趣與喜好。

19誠品藝術書店展出安妮萊柏維姿（Annie Leibovitz）為全裸的約翰藍儂和小野洋子這對夫妻拍攝了這張經典之作。（林宜靜 翻攝）

在踏入《風尚X攝影藝術書店》中，一個巨幅的攝影書讓人眼睛為之一亮！1980 年 12月《滾石雜誌》（Rolling Stone) 首席攝影師—安妮萊柏維姿（Annie Leibovitz）為全裸的約翰藍儂和小野洋子這對夫妻拍攝了這張經典之作。現場也展售全球限量一千套服裝大師宅一生（Issey Miyake）創作全紀錄及傳奇超模黑珍珠圖文自傳、設計鬼才麥昆的創作實錄等藝術專書，估計有逾200件藝術佳作，為讀者帶來精緻典雅、別具風格的時尚閱讀風景。

全球限量一千套服裝大師宅一生（Issey Miyake）創作全紀錄。（林宜靜 攝）

誠品進駐台北101 推《風尚X攝影藝術書店》。（林宜靜 攝）

最令人驚喜的，則是邀請全球知名書店品牌誠品進駐書房空間，展示與販售與本次展覽相關的叢書和雜誌，打造為看展群眾可以小憩停留、輕鬆閱讀的舒適空間。選書內容不僅有珠寶腕錶類，更圍繞著「美好時光」概念，提供居家設計、美學生活、時尚品味等相關書籍，讓看展群眾可以立刻延伸閱讀珠寶腕錶類知識，培養其對精品蒐藏的興趣與喜好。

珠寶展演、時尚藝術沙龍 品酒會

9月1日起至10月9日止的台北101頂級珠寶腕錶大賞，共16家品牌共襄盛舉。（林宜靜 攝）

除光彩奪目的珠寶、精緻鐘錶手工藝術、時尚藝術書店外，本次台北101頂級珠寶腕錶大賞搭配各式線上、線下精彩活動，如「時尚與攝影」、「蒐藏家的美好」等迷你沙龍講座外，在周末時也定時舉辦「品酒會」，邀民眾一同享用東歐古老酒莊的珍釀風味，豐富的內容讓您在鑑賞頂級工藝的同時，也使身心靈獲得幸福的滿足。

璀璨的珠寶背後都有一段動人的故事。（林宜靜 攝）

此外，即日起至9/4(日)的「FB曬錶活動」，邀請民眾不吝嗇地秀出愛錶收藏，拍照上傳至101粉絲團活動頁面，即有機會抽中隨意鳥地方101餐券。不只如此，於大賞期間即日起~10/9(四)只要在展場拍照上傳FB並打卡，即可兌換Sweet Tea、Lalos、TWG Tea等限量甜點，讓您看展同時還能享受甜蜜滋味。

(中時電子報)