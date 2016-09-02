NBA》贖罪苦練 葛瑞芬：我不配擁有休兵期

布雷克葛瑞芬整個夏天只休兩周，就為苦練準備強勢復出。(美聯社資料照)

走過風風雨雨的上個球季，快艇明星大前鋒布雷克葛瑞芬2日坦承，為了重新強勢復出，今年整個夏天，他僅僅休息2個禮拜，其他時間都在埋頭苦練，更不斷提醒自己，「我不配擁有休兵期間！」看來這次他總算學到教訓。

葛瑞芬上季因傷缺席47場比賽，期間更爆發他跟快艇裝備經理好友鬥毆，造成手腕骨折的慘劇，儘管他在季末重新復出，卻於季後賽跟保羅同時受傷，造成快艇首輪就遭拓荒者淘汰出局，想必他的內心必定充滿自責。

「從動完手術後，我休息了1周，接著開始復健，且持續苦練當中，」葛瑞芬說，「加上我剛剛度假1周時間，整個夏天我只有休息兩個禮拜，我一直保持苦練，因為我知道，自己不配擁有休兵期，我必須練得比別人更勤。」

葛瑞芬下季必須強勢反彈的另一主因，在於明年夏天他可成為自由球員，為了打出身價，下季無論如何都需有所表現，最近更謠傳雷霆對他產生招攬興趣，不過他對這些交易傳聞，一律都採取不回應態度。

(中時電子報)