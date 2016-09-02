Kimi全家福畫作曝光 誓言守護雙胞胎弟弟

Kimi對於雙胞胎弟弟相當疼愛。（圖／取材自林志穎臉書）

藝人林志穎與名模陳若儀結婚至今六年，除了大兒子Kimi之外，去年底更生下雙胞胎兄弟，這也讓KIMI升格為大哥，對於弟弟疼愛有加的他，更揚言要好好守護他們，讓網友直呼好懂事。

林志穎近年鮮少在台灣出席公開活動。（圖／本報系資料照片）

林志穎昨天在臉書發佈一張畫作，並寫道「黑米大師的新作品來了,全家福把弟弟們畫的很迷你,你有找到嗎」，畫中只見他與老婆站在Kimi兩側，雙胞胎弟弟則是被畫的超迷你，不過只見Kimi用雙手緊緊擁著他們，像是在保護他們，這也讓網友大讚「一定是個好哥哥」，不過也有眼尖網友發現畫中出現神奇寶貝球，頻頻詢問莫非Kimi也有在玩Pokemongo?

(中時電子報)