房子不夠用 墾丁港口社區幫寄居蟹募家

墾丁國家公園滿州鄉港口溪一帶，是許多陸蟹居住的地方，因為許多民眾在海灘撿拾貝殼，以至沒有足夠的殼可以供寄居蟹使用，港口社區發展協會天天都幫寄居蟹募新家。

協會表示，寄居蟹找不到新貝殼，為了保護脆弱的腹部，只能使用易碎的蝸牛殼，甚至是海灘上的垃圾，所以出現了寄居蟹揹著各種瓶蓋、玻璃罐的畫面。

為了幫助寄居蟹順利挑到心目中理想的家，港口社區發展協會去年在港口溪出海口設置了寄居蟹的「換家（殼）中心」，提供各種不同尺寸的殼給寄居蟹挑選。

社區發展協會從各地收到了殼，清洗後擺放在固定的地點，寄居蟹們就會群聚尋找尺寸適合的殼，讓寄居蟹揹著垃圾的情形大幅減少，只要到現場，就能看見寄居蟹群集換殼的壯觀畫面。

目前可被利用的殼慢慢減少，接下來的秋季是寄居蟹釋卵換殼的高峰季節，而冬季更是需要一個堅固溫暖家取暖避冬，社區解說員呼籲民眾，有找到螺貝類，可以先簡單清洗，再將殼寄至「滿州港口社區發展協會」（屏東縣滿州鄉港口村公館路42號），讓寄居蟹持續找到安穩的家。

如果有興趣觀看寄居蟹們換殼的場景，也可向港口社區報名賞蟹生態遊程，在夜間沿著港口溪步行的導覽行程，除了寄居蟹，還可以看見灰白陸蟹、中型仿象手蟹、林投蟹、凶狠圓軸蟹等害羞的陸蟹一族。1050902

(中央社)