老菸槍心臟冠狀動脈阻塞 手術撿回一命

菸齡超過30年的46歲廖姓男子，過去1年來常出現胸悶、心絞痛、冒冷汗等症狀，就醫確診為「心臟冠狀動脈阻塞性疾病」，醫師緊急為他進行冠狀動脈繞道手術，幸運撿回一命。

亞大醫院心臟內科主任王宇澄指出，廖男到院時出現冒冷汗、不穩定心絞痛情形，經住院及心導管檢查後，發現他心臟表面3條血管皆有超過80%至90%嚴重狹窄，確診為「心臟冠狀動脈阻塞性疾病」，也就是俗稱的「冠心症」。

王宇澄說，原本這樣的狀況可經由置放血管支架而改善，但因廖男的3條血管嚴重狹窄，必須架設6支支架，即便有健保補助仍所費不貲，為了替患者節省費用，並達到更好的效果，於是緊急會診心臟外科主任劉殷佐，建議患者進行冠狀動脈繞道手術。

劉殷佐表示，因廖男本身是老菸槍的關係，「心臟退化程度幾乎是70多歲的老人」，因此惡化十分急促，必須緊急開刀治療，手術進行約7個小時，術後2天患者便轉入普通病房休養

醫師也提醒，血管硬化與年齡、三高、抽菸、心肌梗塞家族病史等有關，建議30歲以上的民眾要有定期測量血壓的習慣，當發生莫名胸悶痛或呼吸不順時，應就醫接受進一步檢查。

此外，若胸痛持續時間較長，甚至冒冷汗，得立即急診，而糖尿病的患者有胸痛、胸悶、易喘、四肢無力的狀況，更是要就醫，才不會錯失治療的黃金時間。1050902

(中央社)