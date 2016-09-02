宏利金融高球賽 徐薇淩首輪並列第6

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台灣高球女將徐薇淩在宏利金融LPGA菁英賽首輪，打出5鳥、1柏忌的68桿，並列第6名，落後領先者僅2桿差距。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣5077萬元）的宏利金融LPGA菁英賽（Manulife LPGA Classic），當地時間1日起在加拿大進行4回合共72洞的賽事。

徐薇淩首輪抓下5隻小鳥，僅吞下1個柏忌，打出低於標準桿4桿的68桿並列第6名。

李旻今天抓下2隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿並列53名。

曾雅妮首輪打出3鳥、4柏忌的73桿並列97名；程思嘉則是打出0鳥、4柏忌的76桿並列138名。

韓國女將崔琦拉（Chella Choi）今天抓下7隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿成績，獨居領先位置。1050902

(中央社)