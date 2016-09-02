老大媽謁祖回鑾 百尊神將4日迎駕

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雲林縣西螺鎮廣福宮供奉的「老大媽」及「武財神」，上月底分別前往中國大陸福建、四川謁祖，預定4日同步回鑾，地方將動員100尊神將在西螺大橋頭迎駕。

廣福宮發源於清朝順治元年（西元1644年），主祀天上聖母（媽祖），又稱「開基大媽」或「老大媽」，是台灣三大歷史悠久的媽祖廟之一。

廣福宮「老大媽」多年未到福建湄洲謁祖，為明年出巡遶境，老大媽降旨於8月31日到中國大陸謁祖，預定4日回鑾。

無獨有偶，廣福宮供奉的「武財神」（趙公明），也於8月28日四川「九老洞」謁祖，4日同步回駕，地方將出動百尊神將軍及大批信徒在西螺大橋頭迎駕。

廣福宮董事長林勝雄表示，為迎媽祖、接財神，廣福宮已向友宮及台灣媽祖會宮廟借調100尊「千里眼」、「順風耳」神將，將配合100支哨角隊迎駕，盛況可期。

林勝雄說，迎駕隊伍將於4日中午從西螺大橋北橋頭出發，在百尊將軍、百人哨角隊及陣頭引領下，一路往南返回西螺市區遶境，當晚返抵廣福宮安座。1050902

(中央社)