田弘茂任海基會 陸媒：蔡英文不想讓海基會發揮大作用

總統府日前宣布由前外交部長田弘茂出任海基會董事長，引起兩岸輿論關注。新京報今(2)日刊登媒體人韋彬的評論指出，在蔡英文不承認「九二共識」的前提下，田弘茂的任命以及海基會能發揮的作用，不言自明。蔡英文大概也是心知肚明，所以才會在台灣陸委會的業務預算增編的情況下，捐給海基會的經費卻砍掉了1成。

報導指出，田弘茂的任命一出，綠營人士比較放心；但從另一面來說，田弘茂雖是綠營中人，但還是個比較務實、瞭解大陸的人。與大陸學者、台灣藍營人士，諸如蕭萬長、宋楚瑜等，均有交情，也多次到過大陸，在兩岸關係上主張務實交流，尤其是通過文化來聯結兩岸社會。但由此，是否說明兩岸關係，能借田弘茂的人事任命而解套呢？

報導稱，海基會是得到權力部門授權的民間組織，在兩岸官方交流機制出現問題、或不能進行交流時擔負起協商任務。但從過往來看，海基會在兩岸關係上能發揮多大的作用，與台灣的領導人密切相關。

報導指出，儘管蔡英文與田弘茂關係緊密，但海基會自始至終都只能處理事務性議題，如果蔡英文不能接受「九二共識」，那麼海基會的作為空間必然有限，甚至會像陳水扁時期一樣停擺。而這也是宋楚瑜、王金平等人婉拒出任該職的原因。

報導稱，在蔡英文不承認「九二共識」的前提下，田弘茂的任命以及海基會能發揮的作用，不言自明。海基會未來或許會被逐漸邊緣化，而兩岸關係也會繼續惡化下去。田弘茂最終能發揮的作用，大概就是借由兩人的關係，影響蔡英文對兩岸關係的看法，僅此而已。

(中時)