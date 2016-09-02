告臭跩貓抄襲 妙可爸卻跟愛蜜莉E-mail談和解

波奇的作者愛蜜莉，貼上網友整理妙可跟波奇比較圖。(愛蜜莉的異想世界)

波奇的作者愛蜜莉，貼上網友整理妙可跟波奇比較圖。(愛蜜莉的異想世界)

網友在妙可大王粉絲頁下質疑妙可抄襲愛蜜莉。(截自宅貓妙可粉絲頁)

愛蜜莉在粉絲頁留言表示妙可有寄mail私下談和解。(愛蜜莉的異想世界)

「妙可大王」系列貼圖作者「妙可麻」，日前按鈴申告「麻糬爸」抄襲違反著作權法。消息傳出後，網友反質疑「妙可大王」疑似抄襲「愛蜜莉的異想世界」，愛蜜莉在臉書粉絲頁表示，8月31日宅貓妙可爸主動透過e-mail 私下聯繫，當天在律師陪同下，她也有透過回覆e-mail 提出和解訴求。網友直說，「妙可大王」動作也差太大，對「麻糬爸」直接告，對愛蜜莉就私下提和解。

在台灣幾乎每個人每天都要使用大量line貼圖，貼圖也成為許多插畫家的重要收入。日前line貼圖「妙可大王」作者在律師陪同下至台北地檢署控告「麻糬爸」違反著作權法。「麻糬爸」創作的「臭跩貓」貼圖系列極受歡迎，消息傳出後，大批網友反而力挺「麻糬爸」，認為兩者所畫的貓並不相似，許多人並留言表示，已用購買「臭跩貓」來表達支持，反而讓「麻糬爸」的創作系列更加暢銷。

「妙可麻」控告「麻糬爸」反而引出案外案，網友們紛紛使出「鍵盤柯南」的精神，在臉書粉絲頁質疑「妙可大王」的創作疑似抄襲「愛蜜莉的異想世界」，兩者相似到網友覺得難以辨識，且愛蜜莉的創作早在2012年就出現，較「妙可大王」早了許多。網友要妙可大王作者踹共，但對方並未在臉書粉絲頁回應。

「愛蜜莉的異想世界」作者愛蜜莉昨日在粉絲頁發文表示，因為在台灣 LINE貼圖宅貓妙可跟臭跩貓的抄襲事件好多朋友私訊她，人在美國有時差的關係，她早上起來才看到訊息，突然很多人叫她提告，她才一頭霧水的開始了解到底發生了什麼事。

愛蜜莉表示，早在她只有出書還沒出line貼圖時，簽書會上就有粉絲表示在line上購買她出的貓咪貼圖，粉絲讓她看妙可貼圖，並說「這個不是波奇嗎？也太像了吧！我以為是妳畫的才買的欸！」愛蜜莉表示，當下是覺得真的蠻雷同，不過還是秉持著相信人性本善，想說應該只是巧合，直到越來越多人跟她說實在好像。

愛蜜莉並把網友收集的妙可與波奇相比較截圖貼在粉絲頁，讓粉絲們評斷。並在底下留言回覆「大家好，我是愛蜜莉。 8/31 宅貓妙可爸有主動透過 e-mail 先私下聯繫我，當天在律師陪同下我也有透過回覆 e-mail 提出我的和解訴求，但對方截至目前尚未回覆我信件，也尚未公開說明，謝謝大家關心。」

網友留言「加油！ 希望和解過程很順利！只是....明明可以私下和解為何當初要搞成這樣⋯⋯」、「妙可都不需要私下聯繫白爛貓就能直接告了，妙可現在是怕被妳告吧…真是惡人無膽，妳知道洋蔥頭的版權被侵爭議嗎？被別人給註冊去了，而且後來法院是判原創作者輸喔～所以就算要和解，還是快點去註冊吧，才能避免被妙可搞到自己的波奇要消失的可能性。」

部分網友認為妙可主動提和解是否代表承認抄襲，「肯和解就代表承認抄襲，他還在思考要不要和解吧?總之，愛蜜莉加油！」、「意思就是妙可承認抄襲愛蜜莉的創作囉？自己抄襲就私下傳mail，對別人卻是大動作的按鈴申告+找記者。」、「加油！要記得註冊！不要因為心軟讓自己權益受損。」

(中時電子報)