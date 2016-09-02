歐洲最大生醫研究中心 倫敦正式開幕
造價6億5000萬英鎊，號稱歐洲規模最大的生物醫學研究中心今天正式在倫敦開幕，未來將專注在治療癌症、心臟疾病、中風及與腦部相關的疾病研究。
這個先進的生化研究中心位在聖潘克拉斯車站（StPancras）附近，以共同發現DNA結構的科學家克利克（Francis Crick）為名，共有12個樓層，全部面積達9萬3000平方公尺，超過17個足球場，為確保敏感的實驗器材不受影響，位在地下室的樓層都做了防震處理，未來將有1250名科學家在這裡工作。
研究中心執行長納斯（Paul Nurse）2001年獲得諾貝爾醫學獎，他與研究團隊研究細胞分裂，藉此了解癌症及其它疾病的發展。他說，英國是一個偉大的科學研究國家，新的研究中心將能吸引英國與世界各地頂尖並有創意的科學家。
Francis Crick研究中心每年有1億3000萬英鎊的經費，主要來自醫學研究協會，英國癌症研究及維康信託基金會（Wellcome Trust），合作的廠是葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）。
納斯表示，6月底英公投決定脫歐後，將使研究中心喪失每年1000萬英鎊來自歐盟的經費，這個缺口必須以政府的經費來補足。1050902
(中央社)
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