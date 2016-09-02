紀念毛澤東去世演唱會 澳洲輿論抵制

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9日是前中共領導人毛澤東去世40週年紀念，有當地華商及華人計畫在雪梨等地舉行大型紅歌演唱會，但消息傳出後抗議聲浪不絕，在強大輿論壓力下，當局以公共安全為由取消相關演出。

香港星島日報今天在報導中引述澳洲媒體說，今年是毛澤東去世40週年，澳洲國際文化交流協會等團體原計畫在6日、9日分別在雪梨市政廳、墨爾本市政廳舉辦「光榮夢想」紅歌（歌頌中共革命的歌曲）演唱會。

演唱會宣傳稿聲稱「將從不同層面詮釋毛澤東的人格魅力和英雄氣概」、「帶給觀眾驚喜和震撼。」

據報導，演唱會由澳洲當地陸資地產商「LB集團」冠名贊助，贊助單位包括多家陸資澳企。中國的毛氏宗親交流促進會等也大力支持，並將率團參加晚會。

不過，消息傳出後在當地引發軒然大波。主辦方日前在雪梨舉行宣傳記者會時，遭聞訊趕來的抗議者多次打斷，抗議者怒喊「不要吃澳洲的飯，砸澳洲的鍋！」

名為「擁抱澳洲價值觀聯盟（Embrace AustralianValues Alliance）」的組織則在網上發起抵制演出的聯署請願，已獲逾4000人支持。

聯署信指出，大量的事實證明，毛澤東統治時期殘酷鎮壓並逼害異見和宗教人士，「毛澤東思想的核心理論完全與澳洲社會尊奉的民主自由的普世價值觀背道而馳」，雪梨、墨爾本應終止演出租約，並禁止在政府設施舉行任何紀念毛澤東的活動。

民間爭議從華人社區迅速擴展到澳洲社會各階層。網民也展開大辯論。反對者指毛澤東一手造成「文革」，導致大量中國百姓非正常死亡，「在中國都被官方禁止的為文革張目的活動，不應在澳洲舉行。」

在輿論壓力下，兩場音樂會傳出被取消。

雪梨市政府證實，「出於對到場賓客和公共安全的擔憂，這場活動將不會舉行。」墨爾本則說應主辦方要求取消演出。

不過晚會主辦方尚未回應。1050902

(中央社)