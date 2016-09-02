NBA》湖人先發小前鋒難定 華頓：良性競爭

老將盧爾丹(左)下季將跟今年榜眼英格拉姆競爭湖人先發小前鋒位置。(美聯社資料照)

湖人總教練華頓如今陷入「幸福抉擇」，2日接受《洛杉磯時報》採訪時表示，到現在仍未決定下個球季湖人先發小前鋒人選，到底該挑31歲老將盧爾丹？還是今年選秀榜眼英格拉姆？華頓說：「在季前訓練營自由競爭吧！」

華頓這個抉擇確實不太好下，畢竟盧爾丹是湖人今年夏天用4年7200萬美元價碼從熱火挖來的好手，上季平均可拿12.3分、6籃板，不過英格拉姆擁有更棒天賦，且是湖人力捧的未來之星，沒道理不讓他多打一些時間。

如今華頓只好先抱持觀望態度，「在陣容完整時，你可以把任何你想放的人放進先發陣容，但現在我還沒做出決定，每個人都須競爭自己的位置，到了訓練營彼此競爭，也須尊重隊友，反正不管怎樣，表現最突出的球員可獲先發。」

其實華頓也有其他選擇，像是讓英格拉姆改打得分後衛，把克拉克生降到板凳，或讓盧爾丹改打大前鋒，蘭道爾從板凳出發，只是無論如何，年輕的湖人下季備受矚目，華頓能把這支球隊帶到什麼程度，就看他的執教功力了。

(中時電子報)