中市犬貓節育登記疫苗注射 4日開跑

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為減少流浪犬貓數量，達到源頭管理的目標，台中市動物保護防疫處4日、11日、22日將至梧棲、外埔、潭子等區舉辦犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射三合一活動。

台中市動保處表示，第1場於4日在梧棲區下寮社區活動中心辦理，第2場11日在外埔區公墓管理中心，第3場22日在潭子區聚興社區活動中心舉行，活動免費採預約制。

動保處指出，絕育方面，考量手術及麻醉風險，不提供純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等。1050902

(中央社)