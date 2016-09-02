彭淮南榮膺13A總裁 誰與爭鋒

我要評比

中央銀行總裁彭淮南再度獲「全球金融雜誌」進行的全球央行總裁評比「表現卓越」A級。這是彭淮南第13度獲此最高評價。

今年獲A級評比的其他國家央行總裁還包括以色列、黎巴嫩、巴拉圭、秘魯、菲律賓、俄羅斯與英國。

這是彭淮南第13度獲A級評比，超越已退休馬來西亞前任央行總裁塞蒂（Zeti Akhtar Aziz）所獲的「12A」。

「全球金融雜誌」（Global Finance）在新聞稿中指出，1994年起每年針對通膨控制、經濟成長目標、貨幣穩定度、利率管理等指標，對將近75個主要國家及歐洲聯盟央行總裁進行評比，並以A（表現卓越）到F（徹底失敗）的等級公布「央行總裁評比」（Central Banker Report Card）。

去年獲全球金融雜誌「A-」評比的美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen），今年仍獲「A-」。歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）去年獲「A」評比，今年降為「B+」。

日本央行總裁黑田東彥連續兩年都獲「B」評比。中國人民銀行行長周小川則連續兩年獲「C」評比。（譯者：中央社何宏儒）1050902

(中央社)