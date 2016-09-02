爭議聲中 法國尼斯喊卡布基尼禁令
法國蔚藍海岸觀光勝地尼斯當局無視法國最高行政法院的裁決後，尼斯法院今天最終暫停「布基尼」（burkini）禁令。
尼斯法官說，尼斯7月14日慘遭血腥恐攻，但這些理由不足以證明實施禁令有理。
在此之前，法國最高行政法院上週才裁定暫停實施這項禁令。法國有30個左右城市禁止在海灘穿著布基尼，這些城市主要位在陽光普照的東南地區。
正當伊斯蘭傳統服飾在法國社會掀起激辯之際，尼斯和其他數個城市不甩最高行政法院的裁決，依然維持這項禁令。
尼斯是今夏率先禁止布基尼的法國城市之一，尼斯當局稱，尼斯爆發聖戰士開著卡車衝撞歡樂人群，造成86人罹難後，穿著布基尼恐有危害公共秩序之虞。
但尼斯行政法院今天裁定：「由於類似的危害付之闕如，恐攻所誘發的群情激動和疑慮，特別是7月14日的血腥恐襲，並未構成實施這項備受爭議禁令的足夠理由。」
尼斯法院還發現，穿著布基尼游泳時，不至對「衛生、禮儀和安全」構成危害。1050902
(中央社)
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