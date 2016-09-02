燕南山下英式風 金門下午茶新選擇

離島小旅遊1金門出現英式下午茶。位在燕南山下的維多利亞風格旅館，將原來的健身房打造成咖啡廳，邀本地知名咖啡店形塑英式風味點心和飲品，創造離島下午茶新選擇。

本地民眾雖知金門縣政府民國101年仿古重建燕南書院，鮮少有人知道燕南山下有座英式旅館，更別提還供應英式下午茶。

旅館所有人買下老舊古宅，重新翻修為維多利亞式風格飯店，有別於古樸閩南古厝民宿環境，這座「芬芳文創旅館」裝潢擺飾雅緻，整座旅館散發精雕細琢韻味，在金門旅館產業中獨樹一幟，仿佛置身歐洲。

英式旅館搭配英式下午茶相得益彰。業主找本地熱心咖啡教學的凌加咖啡打造英國風味茶和點心，咖啡店負責人胡凌雄將這重責大任交給高徒張峰彬，「凌加。星咖啡」悄然開張試賣。

下午茶一份可供3人享用，飲品可選擇咖啡3杯或茶無限續沖，茶品每次還可更換。點心以甜點居多，不可少的英國茶餅--司康餅，塗上鮮奶油，味道卡滋卡滋；有「英式小鬆餅」之稱的瑪芬是藍莓口味；還有蜜糖吐司、起司蛋糕布朗尼、伯爵戚風蛋糕和馬卡龍，給顧客道地「甜頭」；鹹點暫時只有火腿起司。

這些點心擺放在業主家族的時尚文創餐盤架上，更顯可口，賞心又悅目，讓人食指大動。

張峰彬說，除凌加咖啡招牌蜜糖吐司，其他甜點會不定時更換，將來考慮增加鹹點部分。

下午茶所有點心和飲品都是現作，費時費力，客人須預訂，到現場還得耐心等待，且1天只服務3組客人。張峰彬坦言，還在試賣期，知道的客人有限，現在咖啡廳主要還是供應住宿旅客早餐。

到金門時，不妨體驗不一樣的客旅環境，並順道享受金門難得一見的英式下午茶。1050902

(中央社)