明長城1/3消失 陸群眾募資修長城

我要評比

萬里長城保存狀況堪憂，其中明長城已有1/3完全消失。大陸的中國文物保護基金會昨天啟動網路眾籌（群眾募資），集合大眾力量修長城。

中國青年報今天報導，「長城保護2016公募活動」昨天啟動，在騰訊公益樂捐平台進行網路募捐。這是文物保護領域第一次採用「互聯網＋公益」方式進行募捐。

中國長城學會常務副會長董耀會在記者會上說，世界遺產萬里長城保存狀況堪憂。以距今最近的明長城為例，人工牆體長度為6259.6公里，保存較好的只有8%，保存一般的近20％，已消失的占31％。

董耀會表示，本次募得的資金，將用於河北省寬城縣和遷西縣喜峰口長城段落、北京市懷柔區箭扣長城段落的本體修繕。

其中，喜峰口段長城已500多年，由戚繼光督建而成，位於薊鎮長城中最重要、最精粹的位置。喜峰口段長城本體修繕的資金，主要透過網上募集，輔以線下勸募，共修繕本體1050公尺，所需費用約為人民幣2300萬元，首期籌款目標為1100萬元。

箭扣段長城地形複雜、險峻雄奇，修繕費用約為1500萬元，騰訊公益慈善基金會已領捐1000萬元。

大陸國家文物局副局長劉曙光表示，中央財政10年累計投入19億元，修繕加固長城410公里、單體建築1402處，設立長城保護標誌1.8萬個。但在長城巨大的體量面前，保護力量依然薄弱，需要廣泛動員社會力量參與。

兩段長城公募資金募集使用情況將在中國文物保護基金會微信公眾號和騰訊公益平台上公示，接受社會監督。1050902

(中央社)