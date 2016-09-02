最撫慰人心的牛排 丁骨軟嫩結實口感一次滿足

煎得香噴噴的丁骨牛排。（鄧博仁攝）

撫慰人心的丁骨牛排。（鄧博仁攝）

台北國賓正推出乾式與濕式熟成丁骨活動，你分得出哪個乾哪個濕嗎？圖為A CUT行政主廚凌維廉。（鄧博仁攝）

如果說牛排大餐是一種小確幸慰撫，那麼丁骨牛排就是一種雙重慰撫。不像多數牛排是一大塊一個滋味吃到底，丁骨牛排「丁」字的這一邊是擁有豐富油脂與咬勁的「紐約客」，另一邊則是幾乎不會運動到的精瘦腰內肉「菲力」，是一頭牛全身最嫩的部位，亦即丁骨就是男子漢與美女的組合，一邊是虯髯客、一邊是紅拂女，一邊金城武、一邊林志玲，一邊豪情一邊嫩。

吃丁骨，適合雙人一起分享，因為它很大。通常這一條從牛身上切下來的帶骨前腰脊肉（(Shortloin），紐約客與菲力部分都很富足，但愈靠尾端，菲力就變得愈小，因此要把它切成適合煎烤且兩邊都有足夠份量，起碼都要20盎司以上，通常這樣富足的大丁骨也被稱為「紅屋牛排」（Poterhouse），而菲力變得太小的丁骨就直接稱為丁骨（T-bone）或「帶骨紐約客」。

吃紅屋牛排，要記得交錯吃。如果吃完一邊的紐約客再吃另一邊的菲力，那就不是吃大丁骨，而是吃了兩份牛排。最好的吃法，是吃一口菲力，再吃兩口紐約客，再回頭吃塊菲力，再吃一點烤到焦焦脆脆的骨邊肉，再跟一同分享的友人講兩句話、喝口紅酒，然後再塞一口紐約客，如此交錯下來，那就不是對影成三人的寂寥，而是一種酒肉變六人的歡愉與慰撫，任由肥油、焦香、橡木桶、嚼勁與軟嫩，把所有的哀傷融化，只留傻呼呼的滿足笑容。

在台北，不是所有牛排館都賣紅屋，因為它又大又貴不容易賣得動，特別從去年底開始太多牛排店一起搶市分散客源，更讓許多牛排館不敢進丁骨。想嚐大丁骨紅屋，變得很難，或許可以自己打電話到害提款機大盜落網的維多麗亞168 PRIME Steak House，或是美福的Fresh & Aged Italian Steak House，以及晶華、亞歷山大或莫爾頓等牛排館問問兼訂位。

台北國賓A CUT牛排館則是從9月1日起強力大賣丁骨，選用重24盎司的紅屋，分別推出單點價5988元+10%的美國Brandt乾式熟成40天丁骨牛排，以及單點價3998元+10%的美國Brandt濕式熟成30天丁骨牛排。乾式、濕式，價格一差2千元，主要在於乾式熟成過程無可避免的食材耗損成本就是這麼高。國賓也會於9月開放消費者票選，讓顧客決定未來菜單上要留乾式或濕式。

當然，有些夜市攤或平價牛排館也賣平價丁骨，但那與本篇討論的「撫慰人心滋味」有點差異。不想花太多錢又想要好滋味，最好方式是自己學著煎牛排。肉品大廠美福食集就有賣丁骨，「美國特選丁骨牛排」每公斤980元，肉質跟五星級飯店相比或許差些或許差不多，重點是沒有五星級大廚幫忙料理也沒有配菜，但只要上網好好學習怎麼煎牛排，幸福感一樣。

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(中時)