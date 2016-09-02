夜遊動物園抓「寶可夢」！看「螢火蟲」耍浪漫

山窗螢幼蟲。（台北市立動物園提供）

手機遊戲「寶可夢」正夯！許多訓練師瘋狂抓寶和孵蛋！話說台北市立動物園除有可愛的動物可欣賞，也是「寶可夢」玩家們的聖地，據傳有許多稀精靈出沒，而動物園也在周末開放夜間入園！然夜遊動物園除「抓寶」外，也能欣賞美麗的「螢火蟲」喔！除動物園外，另一抓寶聖地—大安森林公園也有「火金姑」喔！

條背螢幼蟲。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園座落在仍有螢火蟲分布的淺山地區，昆蟲館飼養螢火蟲轉眼已經超過15年，族群相當穩定。昆蟲館除了規劃螢火蟲的活體展示，也多次提供螢火蟲的幼蟲，於大安森林公園和文山區翠湖及兒童動物區水田等處野放。保育員表示，飼養螢火蟲最困難的工作，就是幫牠們準備適當的食物。

螢火蟲屬於鞘翅目，一生經歷卵、幼蟲、蛹、成蟲4個階段，屬於完全變態的昆蟲。生長過程中最長的階段是幼蟲期，而幼蟲最主要的工作就是吃和長大，會發出忌避的味道來保護自己，經過幾次的蛻皮後就會上岸找適合的地方化蛹，最後羽化成為成蟲。

條背螢。（台北市立動物園提供）

動物園飼養螢火蟲已經超過15年，保育員準備水陸兩種環境都有的飼養箱，讓黃緣螢幼蟲在水中覓食，想化蛹的時候可以自行爬上岸。黃緣螢是最常見的螢火蟲之一，野外一年可以繁殖2代，動物園圈養環境下甚至可以繁殖到3代。

同樣是水生螢火蟲的條背螢，和黃緣螢的命運類似，正面臨水源污染、農藥使用、沼澤地開發及河川不當整治等壓力，幼蟲無法生存，導致野生族群量快速減少。保育員想要為牠們找到生活在乾淨水質中，且大小與幼蟲體型適當的食物相當困難，也是保育員飼養螢火蟲時最大的挑戰。

山窗螢是台灣陸生螢火蟲中體型最大的一種，生長於森林底層，以陸生蝸牛為食，9-11月是山窗螢成蟲發生的時間，幼蟲會用尾部的發光器來警告其他生物。

黃緣螢。（台北市立動物園提供）

9月4日財團法人大安森林公園之友基金會將進行第三次的螢火蟲幼蟲野放行動，動物園會提供100隻的黃緣螢幼蟲，還幫牠們準備便當石田螺，希望這一系列的活動，能喚起市民對市區生態環境的重視，促使台北市成為與自然相融合的生態城市。

(中時電子報)