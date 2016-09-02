台灣之光！張宇安獲羅馬尼亞布加勒斯特國際指揮大賽首獎
澎湖小孩，台灣之光！台灣青年指揮張宇安羅馬尼亞時間九月一日獲得第七屆羅馬尼亞布加勒斯特國際指揮大賽首獎。
該大賽由羅馬尼亞文化局、聯合國教育科學暨文化組織的精英藝術俱樂部（Elite Art Club UNESCO）、國際青少年音樂協會（Jeunesses Musicales International）主辦，也是許多國際指揮大賽的前哨站。
張宇安出生於澎湖，就讀馬公高中時才開始學音樂，但是非常認真努力，希望急起直追，師大音樂系畢業後現在柏林音樂院（Hochschule fuer Musik Hanns Eisler, Berlin）攻讀管弦樂指揮。旅德期間頻繁與法蘭克福國家管弦樂團（Frankfurt Staatsorchester）、布蘭登堡交響等樂團（Brandenburg Sinfoniker）合作，2014 年被柏林音樂學院選為代表選手參與德意志全國音樂學院指揮比賽（Deutsche Hochschulewettbewerb Orchesterdirigieren）。
去年張宇安甫才剛與柏林音樂廳交響樂團（Konzerthausorchester Berlin）合作，同年晉級法國貝桑頌指揮大賽決賽。今年再接再厲，成績出色。他的得獎也讓他的座右銘「永不放棄音樂」夢想終於實現！
(中時)
關鍵字：指揮、台灣之光、張宇安、羅馬尼亞布、加勒斯特國際指揮大賽
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