華航空服員制服 新團隊研議換

我要評比

中華航空股份有限公司空服員現在的制服去年6月亮相後，褒貶不一，華航總經理謝世謙今天表示，新團隊已研議更換。

華航空服員現在穿的制服是由設計師張叔平操刀，強調兼具優雅和功能於一身，動靜都可展現旗袍美學。

不過，華航這套制服包括鞋子，有華航空姐抱怨不好看也不實用，還意外引起各方意見，有網友不客氣質疑像無敵鐵金鋼，甚至有立法委員在立法院交通委員會公開嫌醜。

謝世謙說，會處理空服員制服問題，但仍在研議中，更換時間及樣式未確定。

主管空勤及地勤的華航資深副總經理羅雅美說，更換制服需時間，未來一定考量空服員工作需求，同時展現華航空服員的優雅大方。1050902

(中央社)