台北101閃耀加拿大國家展覽會

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多倫多年度大型夏季嘉年華「加拿大國家展覽會」（CNE），今年再度出現台灣身影。

由中華民國官方設立的台灣形象館，即日起至5日在CNE的國際廣場，呈現兼具高科技實力及豐富文化底蘊的台灣特質。

形象館展示了12項台灣極具創意的綠能精品，不少科技迷前來詢問把玩；展攤並設有世界最高綠建築的「台北101」大樓建築模型，高達七呎、七彩變色，成為吸睛焦點。

CNE是加拿大在暑假結束前舉辦的最大型多元展覽，每年都吸引數以萬計的人潮。今年是台灣第2度在CNE設展。

今年的台灣形象館由駐多倫多台北經濟文化辦事處、駐紐約辦事處觀光組、多倫多台貿中心及長榮航空多倫多分公司等單位共同設立。

駐多倫多辦事處長徐詠梅、僑教中心主任李叔玲等1日前往展區參觀，欣賞穿著原住民服飾的台灣少女的舞蹈表演，現場並有快閃贈禮活動，吸引眾多人駐足圍觀。

除了高科技展品，台灣形象館也設置了古意盎然的品茗專區，在古早味木桌椅、搭配特色美濃紙傘的環境中，沖泡台灣著名的高山茶，邀請參展民眾坐下歇歇腳，體驗台灣飲茶文化及濃厚的待客人情味。

駐處歡迎各界在參加CNE活動時，前往Enercare Centre B廳的國際廣場台灣形象館參觀。1050902

(中央社)