南韓海運龍頭破產 南加州港埠受影響

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南韓最大海運貨櫃商韓進海運（Hanjin Shipping Co.）驚傳破產，美國媒體分析說，全球貨輪數快速擴張但貿易走疲而供過於求，韓進的破產浮現海運業危機。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，債權人回絕他們所提的重組計畫，韓進海運8月31日宣告破產，影響南加州長堤港（Port of Long Beach）與洛杉磯港（Port of LA）的正常運作。

雖然零售商的貨物等待上船以因應假期購物旺季的需求，但長堤港發言人高德（Michael Gold）說，長堤港所有碼頭已不再接受任何韓進海運的進出口貨物，因主要由韓進海運持股的長堤TTI碼頭，不再處理已有的韓進海運貨櫃。

美國全國零售聯盟（National Retail Federation, NRF）表示，零售業者當然關切價值數百萬美元的商品能否準時上架，但是也得理解負責碼頭營運與各交通運輸的業者，他們擔心若受理韓進海運的業務，可能收不到款做白工。

報導說，如同其他的大型海運公司，韓進也因全球海運貨輪數量迅速擴張但載貨需求疲軟的影響，近年來經營可說是掙扎中求生存。

尤其起初各家海運公司承購一艘還比一艘大的貨輪，就是看好中國大陸經濟成長與全球海運仍持續走強，但人算不如天算，中國大陸經濟走軟，全球貿易不振，以致所有的海運公司都陷入供過於求的困境。

因此今年首季，韓進海運的虧損就高達2億2100萬美元（約新台幣70億元），「彭博」（Bloomberg）的報導更預估，韓進今年的虧損上看50億美元，爛攤子何時與該如何解決，不得而知。1050902

(中央社)