家樂福桃園市平鎮店明開幕送限量福袋 號稱全新概念店

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家樂福全台第88家分店明 (3)日在桃園市平鎮開幕，號稱全新概念、首創販量9大體驗，開幕當天除有許多試吃，並有限量300個福袋大放送、星光音樂會。

家樂福指出，平鎮店設置造價百萬元的虛擬3D魔鏡、引進拿坡里世界披薩大賽百萬烤爐、獨家頂級澳洲冠軍和牛專櫃、

即食區客製化美食。

家樂園強調，平鎮店坐落桃園市平鎮區中豐路山頂段與坤慶路交叉口，為連接大溪、龍潭、楊梅、中壢等區的重要道，估計提供21.5萬在地居民更便利貼心的購物環境。

(工商)