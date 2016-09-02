想和寶寶變親密就趁現在！進入認人期要注意？

俗話說「三月認母」，寶寶到了三個月大的時候，視覺圖像開始逐漸發展，看到的東西顏色從黑白變成彩色、形狀也開始從模糊變得清晰。圖片來源：健康365

許多現代小家庭在生了小孩以後，就開始忙著賺奶粉錢，愈來愈多爸媽選擇將孩子交給保母或家中長輩照顧；然而，寶寶的成長只有一次，當他們開始對身邊的人產生認人能力的時候，爸媽卻不在身旁，可能就此錯失培養親子關係的第一步！

俗話說「三月認母」，寶寶到了三個月大的時候，視覺圖像開始逐漸發展，看到的東西顏色從黑白變成彩色、形狀也開始從模糊變得清晰，親人的臉當然也逐漸清楚，對於週遭人事物的關係同時自此時開始建立。4-6個月的寶寶，會開始對周遭的人產生熟悉與依賴，甚至出現黏人的情況，對照顧者的依賴開始明顯增加，如果此時突然將寶寶帶離照顧者，很容易引發寶寶不安、敵意、害怕及哭鬧等情緒反應。因此，如果平時無法照顧孩子的父母，最好把握此階段，多花些時間來照顧寶寶、與寶寶相處，培養寶寶對爸媽的熟悉與親近感。

等到寶寶7個月大以後，會進入認人期，此時期的寶寶已逐漸分辨的出親人與陌生人，在此好奇心旺盛的階段，與身邊人事物的互動也愈來愈頻繁，面對不同的人，也會伴隨害羞、害怕等情緒，父母可以趁此時讓寶寶好好認識爸爸媽媽；而認人時期最明顯的反應，就是寶寶在遇到陌生人的時候，會產生敵對反應，陌生人想要抱孩子的時候甚至會表現出哭鬧不休、無理取鬧等情緒。

寶寶在認人期哭鬧不停，均屬正常反應，雖然容易讓無法常常在家照顧孩子的父母傷透腦筋，但爸媽們最好不要因為孩子哭哭啼啼就失去耐性，可以採取多多擁抱或轉移寶寶注意力的方式來讓他們停止哭鬧，千萬不要採取冷漠或暴力的方式來回應寶寶，這些反應對寶寶將來人格的發展都會造成一定的陰影，要特別注意。

(中時電子報)