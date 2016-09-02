《蠟筆小新春日部動感運動會》報名延長至9／11

蠟筆小新25週年之全新企劃「春日部動感運動會」。（愛貝克思股份有限公司提供）

蠟筆小新25週年之全新企劃「春日部動感運動會」，將於10月2日在新北市三重幸福水漾公園舉辦，自報名開放以來收到許多小新粉絲們的熱情迴響，為鼓勵親子同樂新增「春日部幼童組」組別，六歲以下兒童只要699元！最後加碼名額再開，延長報名至9月11日（額滿為止）。號稱史上最「動感」的春日部動感運動會即將在台北開跑，喜愛小新的粉絲千萬別錯過這歡樂滿載的運動盛會。

全球首次舉辦的「蠟筆小新春日部動感運動會」，期待帶給小新粉絲們不一樣的體驗，本次主題以雙葉幼稚園「運動會」為主題發想，由園長先生、吉永老師和松坂老師擔任運動關卡的關主，在最FUN的3K路跑過程中，隨著小新的腳步一起來闖關吧，運動關卡包含：巨型足球區、瘋狂球池區及彩色跳躍區。除此之外，更加碼首次以蠟筆小新為主題的野餐派對，邀請大家運動完，一起在美麗的水岸旁歡樂野餐吧！

最「動感」的跑者限定商品，只在春日部動感運動會。（愛貝克思股份有限公司提供）

最「動感」的跑者限定商品，只在春日部動感運動會

凡報名《蠟筆小新春日部動感運動會》即享25週念限定好禮，可愛的蠟筆小新受妞新聞邀請，特別出席拍攝跑者限定商品，包含：蠟筆小新紀念跑衣、運動水壺、運動毛巾、集章酷卡及完賽獎牌等，小新與妞兒們的互動更讓大家期待當天與小新一起開心路跑！除此之外，主辦單位特別精心準備小新「粗眉」紋身貼紙，想一秒變野原新之助嗎？「動感」限定好禮只有報名才有，是身為小新迷的你絕不能錯過的機會。

三大運動關卡包含：巨型足球區、瘋狂球池區、彩色…共同來挑戰。（愛貝克思股份有限公司提供）

三大運動關卡，邀請台灣小新迷們共同來挑戰

全球首次舉辦的「春日部動感運動會」結合路跑、運動主題關卡及野餐派對三大元素，除了能與小新及向日葵班成員們一起跑步外，更有園長先生、吉永老師和松坂老師精心準備的「三大運動關卡」，要讓大夥們既歡笑又挑戰自我的運動細胞，邀請你來體驗這史上最「動感」的運動盛會，三大關卡內容包含了：

★「巨型足球區」：從四面八方襲來的大球，考驗你的反射神經，你有信心避開障礙向前跑嗎？！

★「瘋狂球池區」： 讓大朋友、小朋友為之瘋狂的「球池」，跟著小新一起大步的跨越吧！

★「彩色跳躍區」：考驗你的彈跳力，大夥一起動動手，奮力跳起共同完成色彩繽紛的「巨幅畫作」吧！。

動限定加購商品，蠟筆小新25週年野餐墊+保溫袋。（愛貝克思股份有限公司提供）

全球首屆蠟筆小新主題野餐派對，動感開趴

本活動更結合首次的「蠟筆小新主題野餐派對」，現場特別邀請到蠟筆小新人偶與各位粉絲們見面，更有許多表演、抽獎活動、體驗攤位等著大家。凡報名還可加購獨家野餐配備，包含：蠟筆小新野餐墊、野餐保溫袋等限量商品，數量有限售完為止。邀請各位攜家帶眷，和小新一行人一起在美麗的水岸邊，享受動感又歡樂的野餐派對吧！

最後加碼名額再開，新增「春日部幼童組」報名延長至9月11日止

《春日部動感運動會》自開放報名以來收到小新粉絲的熱烈迴響，為鼓勵親子共同參與，特別新增「春日部幼童組」，只要家中有六歲以下的兒童，爸媽只要加價699元即可獲得運動會名額，幼童組贈品包含：T恤、號碼布及完賽獎牌，快來跟著小新親子同樂吧！即日起限量名額加開，報名延長至9月11日為止，名額有限額滿為止。跟小新一起跑步絕對不是夢想，快來參與這最動感、全球首次的《蠟筆小新春日部動感運動會》吧！

《蠟筆小新春日部動感運動會》限定運動毛巾。（愛貝克思股份有限公司提供）

《蠟筆小新春日部動感運動會》

日期：2016年10月2日（日）

地點：新北市三重幸福水漾公園

費用：1,280元/人、春日部幼童組699元/人

路跑活動：長度3公里、3大主題關卡、野餐派對

報名期間：最後報名期限至9月11日止。

主辦單位：愛貝克思、國際影視

(中時電子報)