原來我們都吃錯了！10樣騙很大的健康食品（上）
為什麼要吃健康食品？大部分的理由是你想吃的健康，所以你願意為了健康而放棄冰淇淋。然而，你認為是健康食品但其實是地雷食品，可能適得其反！以下列舉10種大眾認為的健康食品清單，這些食物其實沒有帶來任何健康好處：
1.低脂或無脂優格
許多人看到「無脂」或「低脂」時可能會馬上失心瘋，因為大部分的人都認為脂肪是不好的。然而實際上，脂肪對我們的健康很重要，平時會燃燒脂肪以帶給我們能量，是我們飲食的重要部分。但是當脂肪輔以有害的化學物質、防腐劑和高糖以後，對我們的傷害就超過了它的好處。
※健康的替代方案：定期定量的原味優格或自製優格，添加水果來調味。
2.水果奶昔
水果奶昔比起水果含有更多的果汁和加倍的糖，雖然它們的味道不錯，但真的對身體沒那麼好！如果你真的想來杯奶昔，記得拿最小杯，才會維持熱量和低糖分。
※健康的替代方案：喝鮮榨果汁或自製奶昔（使用原味優格、牛奶，和個人喜愛的水果）。
3.無添加果汁
平均每瓶無添加果汁有高達60克的糖，雖然這不是額外添加的糖，而是來自水果的糖分，但是同樣超過身體所需要的分量，水果榨汁也會帶走其中的纖維。
※健康的替代方案：吃水果本身或自己榨汁。
4.調味乳
乳糖不耐症的人通常會選擇用調味乳代替鮮奶，然而，這些調味乳都添加了許多的糖和防腐劑，否則他們的保存期限不會這麼長。
※健康的替代方案：你不必完全戒掉調味乳，只要確保你買的是無糖調味乳。
5.運動飲料
運動飲料能給我們需要的電解質和鉀，但多餘的糖分卻是不需要的。
※健康的替代方案：嘗試椰子水或訓練補充劑。
(中時電子報)
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