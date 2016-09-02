阿沁愛妻血染馬桶流產 泣訴寶寶離開我
模特兒花花兩年前和F.I.R團員阿沁公證結婚，隔年產下愛女「小花苞」，一家三口相當幸福美滿，不過昨日卻傳來噩耗，花花在臉書寫下「無緣誕生在這個世界上的寶寶」，才讓外界得知她第二胎流產的消息。
花花在臉書寫道最近夜晚總會失眠，據悉是前陣子因為過敏好不起來，加上難進食體重直落，因此心情相當鬱悶，不過到婦產科產檢確認懷了第二胎後，讓即將再度為人母的她相當喜悅，不過不到一周竟突然出血，而且血量還不少，讓她緊急趕赴醫院安胎，不過才相隔一天肚子居然痛到站不起來，便在家人攙扶下緊急送醫，她更形容這種痛「比生完後子宮收縮的痛再痛幾百倍」，不過在醫師搶救下仍挽不回這條寶貴生命，讓她多次無助抱著馬桶大哭「希望這個寶寶不要離開」。
經過事隔多日沉澱，花花表示心情仍難以平復，也不想裝模作樣打些正能量安慰自己的話，雖然醫生表示初期懷孕發育不良的寶寶很容易流掉，要她好好養身再努力做人，不過對於無緣當母子的寶寶仍相當不捨，對此粉絲也留言安慰「別傷心，把身體養好寶寶會再回來的」。
(中時電子報)
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