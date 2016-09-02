原來我們都吃錯了！10樣騙很大的健康食品（下）
為什麼要吃健康食品？大部分的理由是你想吃的健康，所以你願意為了健康而放棄冰淇淋。然而，你認為是健康食品但其實是地雷食品，可能適得其反！除了上篇的5種健康食品，還有哪5種也是虛有其表，其實沒有給我們任何好處？
6.能量棒
能量棒雖然聽起來很健康，但其實許多能量棒充滿著甜味劑、白麵粉和高果糖玉米糖漿。
※健康的替代方案：選擇糖少於15克、飽和脂肪少於2克、含有高纖維與蛋白質的能量棒。
7.減脂花生醬
花生醬充滿了健康的脂肪和蛋白質，且能提供足夠的能量與飽足感。但是，雖然脂肪減少了，卻反而可能為了增加風味而添加不好的油和更多的糖。
※健康的替代方案：選擇較小尺寸、成分天然的花生醬。
8.精製沙拉
這裡要反對的不是綠色蔬菜，而是其他所有在沙拉裡的添加物，包括培根、油炸肉類、起司、麵包丁奶油和沙拉醬等，造就了很多不需要的碳水化合物和熱量。
※健康的替代方案：不要添加其他額外的食物，可以加調味料但要控制好用量，也可以先在餐具塗醬後再和沙拉一起吃。
9.人造黃油和奶油
人造黃油既有反式脂肪又有植物油的負擔，奶油則有太多的飽和脂肪，因此兩者對身體都不好。
※健康的替代方案：無鹽奶油、無反式脂肪奶油、橄欖油或酪梨油。
10.標榜健康的洋芋片
蔬菜洋芋片絕對是最差勁的零食，因為它與一般洋芋片之間的區別僅僅差在染了色，除此之外，它是馬鈴薯澱粉和玉米粉油炸而成的垃圾食物。
※健康的替代方案：購買全麥口味的洋芋片或自己動手做。
(中時電子報)
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