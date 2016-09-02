王寶強甩頹廢！刮鬍變髮 他振奮：兄弟回來了
大陸男星王寶強日前在微博發表離婚聲明，揭婚變家醜，控馬蓉劈腿經紀人宋喆，事隔多日王寶強終於走出陰霾，在微博信心喊話要為了孩子、父母與朋友，重新站起來，而他的好友也透露王寶強從失聯、頹廢到微笑振作，還原王寶強一路上的心境變化。
王寶強和退役乒乓球運動員王楠與丈夫郭斌交情甚好，郭斌昨(1日)還原王寶強經歷婚變的心境變化，當他得知王寶強婚變消息後，卻與王寶強失聯長達一週，兩人終於聯繫上後，一見面就立即給對方擁抱，郭斌透露：「沒法用文字表達他當時的頹廢」。
與郭斌長談後，王寶強感觸說：「我們別的，就想兩個孩子」，這話深深感動郭斌，而昨晚王寶強刮鬍、剪髮振作，也讓郭斌在微博振奮說：「我的兄弟確實回來了」，希望王寶強從此振作「這篇就算翻過去了」，未來要活得更好。
(中時電子報)
關鍵字：王寶強
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