紐文中心25週年 4台藝術家分享歷程
駐紐約台北文化中心成立25周年，繼推出系列台灣當代精選電影展外，緊接著登場是大師級藝術座談，首集邀請旅居紐約4位傑出台灣藝術家，分享創作歷程及在美發展故事。
紐約是全球藝文重鎮，許多台灣藝術家前仆後繼來美發展都選擇紐約落腳生根 ，這次出席座談的藝術家橫跨老中青三代，透過對談激盪不同火花，分享在美發展歷程。
紐文中心主任游淑靜表示，藝術系列講座首場聚焦視覺藝術領域，接著將是表演藝術講座，邀請傑出旅美舞蹈家等人對話。
第1場講座「The Road to Success」7日晚在紐約台灣書院舉行辦，4位旅美藝術家將分享在美發展故事，包括新媒體藝術家葉謹睿、抽象藝術大師楊識宏、書雕藝術家陳龍斌以及攝影家廖健行。
座談由紐約FIT流行設計學院教授葉謹睿主持，近期創作專注於檢視科技對認知影響為主軸，反映數位與類比衝撞下產生的各種當代文化現況。
畢業於國立藝專美術科西畫組的楊識宏，移居紐約迄今近40年。作品富涵濃厚東方情懷，表達生命情境與生活體驗，藝評稱其畫作具張大千至趙無極一派東方抽象表現，被視為抽象主義華人藝術家之一。
另外紐約視覺藝術學院(School of Visual Art)畢業的陳龍斌，自90年代起以資源回收舊書籍、黃頁電話簿高壓串組而成雕塑材料，因取材特殊性迅速在國際藝壇闖出名聲。
還有專長攝影藝術的廖健行，分別在普拉特藝術學院(Pratt)及視覺藝術學校(School of Visual Arts)攻讀攝影藝術學位。2005年，以7號地鐵為主軸的系列作品「7號線生活圈」榮獲「紐約時報」第2屆「Capture the Times（捕捉時間）」首獎，自此嶄露頭角，獲藝術界重視。 1050902
(中央社)
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