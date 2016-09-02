低壓影響 台南小心豪雨嘉義高屏防大雨

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低壓帶影響，中央氣象局今天上午發布台南豪雨特報，嘉義及高雄、屏東大雨特報。

氣象局提醒嘉南及高屏地區民眾，注意雷擊、強陣風，低窪處防積水，用路行車注意安全。

氣象局預報，今天全台各地降雨機率增加，中南部雨勢大且降雨時間長，北部及東半午後也將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

氣象局觀測，到上午9時20分，降雨主要集中在高雄及屏東，高雄路竹區及屏東春日鄉，時雨量都約達60毫米。1050902

(中央社)