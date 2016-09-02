歐客佬咖啡跨足烘焙市場　業績強強滾

歐客佬精品咖啡執行長王信鈞（左）表示，首度跨足經營「歐客佬精品烘焙坊」，對自家產品充滿信心。（曾麗芳攝）

「歐客佬精品烘焙坊」每日上架麵包多達3、40款，強調用料真材實料。（曾麗芳攝）

歡慶歐客佬精品烘焙店9月起試營運，即日起至9月11日推出「買200送100」的限時優惠活動。（曾麗芳攝）

歐客佬精品咖啡近來經營策略大轉變、採取雙軌並進，近來不僅砸下逾2,000萬元重金，在台中市熱鬧的崇德路、太原路口打造「歐客佬精品咖啡館」，提升精品咖啡形象；同時也在咖啡館旁設立「歐客佬精品烘焙坊」，重金禮聘2015年世界麵包大賽冠軍-陳永信擔任技術指導，正式進軍烘焙市場，試賣期間，各式麵包賣得強強滾！

歐客佬精品咖啡執行長王信鈞表示，首度跨足經營「歐客佬精品烘焙坊」，不惜延攬世界麵包大賽冠軍-陳永信擔任技術指導，把其三大精神「純手工製作、不添加化學色素、堅持最高品質」發揮到極致；不僅麵包本體，連烘焙坊內部的裝潢，也嘗試了少見的中島環狀試吃吧台的設計，讓前來的消費者處處驚豔。

王信鈞表示，9月試營運的「歐客佬精品烘焙坊」，每日上架麵包多達3、40款，強調用料真材實料，只用進口高級原物料，「我們不只賣麵包、也賣原物料，只要是製作麵包所需要的原物料，歐客佬精品麵包都能供應」；店裡甚至闢出DIY烘焙教室，傳授消費者如何在家自製美味的麵包、西點、蛋糕。

全台擁有約30家連鎖加盟店的「歐客佬」精品咖啡，在寮國波芬園高原擁有58公頃的咖啡農場，從種植、烘焙、包裝採一條龍，號稱「全台唯一農場直營、且產銷合一的連鎖咖啡品牌」。7年前，以15元咖啡的原物料批發商發跡，歐客佬目前不僅連鎖店遍及全台，咖啡豆原料也供應多家知名罐裝咖啡飲料品牌，去年咖啡豆原料使用量約達264公噸。

在站穩平價咖啡市場後，歐客佬為了提升品牌形象，今年邀請知名暢銷作家吳若權擔任代言人及企業顧問；品牌名稱也由「歐客佬咖啡農場」轉型為「歐客佬精品咖啡」；加上全新亮相的「歐客佬精品咖啡館」營運，擁有全台最長的環狀咖啡吧檯、原木桶咖啡陳列牆，高質感吸引更多年輕族群上門，新客戶增加5成，100個座位經常客滿，帶動前8月業績明顯增長20％以上。

王信鈞強調，歐客佬在跨足烘焙市場後，會把經營咖啡的精神與理念，充分運用在經營烘焙店，「用堅持好原物料與好朋友分享的角度，讓消費者品嚐精品咖啡與精品麵包」。

歐客佬精品烘焙店主打帶嚼勁的「軟歐系列麵包」與冠軍大賽得獎麵包「旺萊歐包」。為了歡慶歐客佬精品烘焙店9月起試營運，即日起至9月11日推出「買200送100」的限時優惠活動，只要在歐客佬精品咖啡館全系列飲品消費滿200元，就送精品烘焙坊100元的兌換券

(工商)