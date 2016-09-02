美網》詹詠然混雙首輪 拍落地主組合開胡

詹詠然與辛蒙尼奇合影。（資料照/取自詹詠然臉書）

美網第4日，台將詹詠然出戰混雙首輪，此次依舊與前男雙球王塞爾維亞的辛蒙尼奇(Nenad Zimonjic)合作，碰上地主組合庫魯格(Mitchell Krueger)/歐丁(Melanie Oudin），詹詠然最終與隊友靠著絕佳默契，以6比0、6(4)比7、10比4拍落對手，在美網混雙首輪開胡，順利晉級16強。

今日辛蒙尼奇/詹詠然開賽狀況似乎特別好，首盤完全不給對手任何機會，僅花16分鐘即以6比0「蛋洗」庫魯格與歐丁，進入第2盤庫魯格/歐丁試圖反撲，在第5局突破詹詠然的發球局取得領先，但辛蒙尼奇/詹詠然立即吹起反攻號角，在第8局回賞對手一記破發將比數扳平，雙方一路對峙進搶7，無奈在13局無法延續攻事並接連被對手搶攻，遂以6(4)比7失去次盤。

到了決勝盤，辛蒙尼奇/詹詠然立即回穩，以10比4拿下決勝盤，終場就以6比0、6(4)比7、10比4擊敗地主組合，在此次美網混雙首輪順利開胡，挺進16強。

(中時電子報)