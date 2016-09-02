聖文森總理堅定維持與中華民國邦交
針對聖文森反對黨「新民主黨」黨魁尤斯特日前表示未來若新民主黨執政將轉與中國大陸建交，聖國總理龔薩福撰寫4萬字投書聖文森與區域重要媒體，闡述他堅定維繫中華民國與聖文森邦交。
龔薩福（Ralph Gonsalves）投書「目擊者新聞網」（I-Witness News）等媒體指出，台灣是世界第21大經濟體，外匯存底排名全球第5，且一向慷慨提供國際援助，台聖建交35年以來，聖文森獲益良多，反觀加勒比海地區其他曾與台灣斷交，轉與中國大陸建交的國家均得不償失。
龔薩福認為，過去8年，台海兩岸已有共識在外交上不互挖牆角，雙方經貿投資往來密切，且在國際場域互動頻繁，均係國際社會重要成員，在全球化潮流下，排擠忽視任何一方，或意圖擺盪其中博取利益，均是過時舊思維，不符合國際趨勢。
龔薩福說，相信兩岸領導人及人民均有意願維持當前的和平與繁榮，並有解決彼此歧異的決心及意識，毋須外人插手。
他主張，基於國家利益、原則及共享價值理念，聖文森將堅定維持與中華民國外交關係，持續在國際社會為台灣發聲，並盼10月訪台時討論設立大使館事宜。
龔薩福批評尤氏政策轉向是政黨利益凌駕國家利益，指出尤氏不可能與中國大陸官方高層有任何實質接觸，而是受到意圖從販賣護照及經濟公民權、甚至染指聖國國有土地中牟取利益的外國掮客誘惑煽動，以致短視近利，將邦交視為貨品買賣。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。