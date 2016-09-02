聖文森總理堅定維持與中華民國邦交

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針對聖文森反對黨「新民主黨」黨魁尤斯特日前表示未來若新民主黨執政將轉與中國大陸建交，聖國總理龔薩福撰寫4萬字投書聖文森與區域重要媒體，闡述他堅定維繫中華民國與聖文森邦交。

龔薩福（Ralph Gonsalves）投書「目擊者新聞網」（I-Witness News）等媒體指出，台灣是世界第21大經濟體，外匯存底排名全球第5，且一向慷慨提供國際援助，台聖建交35年以來，聖文森獲益良多，反觀加勒比海地區其他曾與台灣斷交，轉與中國大陸建交的國家均得不償失。

龔薩福認為，過去8年，台海兩岸已有共識在外交上不互挖牆角，雙方經貿投資往來密切，且在國際場域互動頻繁，均係國際社會重要成員，在全球化潮流下，排擠忽視任何一方，或意圖擺盪其中博取利益，均是過時舊思維，不符合國際趨勢。

龔薩福說，相信兩岸領導人及人民均有意願維持當前的和平與繁榮，並有解決彼此歧異的決心及意識，毋須外人插手。

他主張，基於國家利益、原則及共享價值理念，聖文森將堅定維持與中華民國外交關係，持續在國際社會為台灣發聲，並盼10月訪台時討論設立大使館事宜。

龔薩福批評尤氏政策轉向是政黨利益凌駕國家利益，指出尤氏不可能與中國大陸官方高層有任何實質接觸，而是受到意圖從販賣護照及經濟公民權、甚至染指聖國國有土地中牟取利益的外國掮客誘惑煽動，以致短視近利，將邦交視為貨品買賣。1050902

(中央社)