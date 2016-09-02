近20輛車遭破壞 民雄鄉長座車也遭殃

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嘉義縣民雄鄉公所周邊今天傳出近20輛汽車遭利器割劃破壞，連鄉長座車也遭殃，警方調閱監視器比對，追查毀損車輛的民眾。

民雄鄉公所周邊住戶上午準備開車上班，發現汽車無故遭人用利器割劃車身及玻璃，且不只1輛被破壞，有的還被畫圓圈及塗鴨，讓趕著上班的車主相當憤慨。

民雄鄉公所停車場多輛汽車也都被破壞，就連鄉長座車也遭殃，立即報警處理，警方除蒐證外，因被破壞時間無法確定，調閱昨天晚上10時後的監視器畫面逐一比對。

警方指出，車輛1次被破壞近20輛，屬於蓄意行為，研判是糾紛引起的洩恨動作。1050902

(中央社)