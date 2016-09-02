生父告女兒遺棄 生母揭虐待往事不起訴
符姓男子在外流浪靠人接濟，6月底被警方發現，娓娓道出有女兒，提告遺棄，但25歲的鄭女喊冤說12歲後就沒有看過父親，鄭母更證稱符男虐女，不但夏天穿冬衣、冬天穿夏衣，13歲前完全沒有就學，直到她接回照顧後才開始唸書，桃檢認為符男未盡扶養義務，遺棄在先，對鄭女不起訴處分。
符姓中年男子在新竹流浪，友人見他可憐，讓他把戶籍遷到家裡，偶爾提供日常生活所需，符男靠撿回收或垃圾桶裡食物度日，怒告住在桃園的女兒遺棄。
鄭女喊冤，說因為父親的緣故，自小就沒有上小學，直到有位父母的共同朋友帶她去找媽媽，13歲起生活才恢復正軌，從此不曾見過父親。
鄭母也幫腔，直指女兒出生後符男就以「掐死女兒」威脅要獨立照顧，不肯她干涉，實際卻虐女，不但讓女兒夏天穿冬衣、冬天穿夏衣，也時常對幼小的女兒吞吐二手菸，鄭母接回時發現女兒滿口蛀牙、蓬頭垢面，根本不像有人照料，生病更無法看醫生，她接回女兒照顧至今符男也一毛未付。
桃檢通知符男卻屢傳不到，根據友人證詞認為符男仍可自己生活，且並未對女兒善盡扶養義務，持續超過2年，難以認定鄭女需要承擔遺棄刑責，偵結予以不起訴處分。
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(中時)
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