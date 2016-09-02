8貓送中途2個月內死3貓吃官司 檢：貓太老胖
賴姓女子去年4月將8隻貓咪託付給台灣流浪動物協會阮姓理事長，沒想到2個月內連死3隻貓，向動防處檢舉阮女虐貓送辦，桃檢調查發現3隻死貓分別8至10歲，獸醫也證稱胖貓易生問題，協會飼育環境並無缺失，檢方認為無法證明有虐貓行為，予以不起訴處分。
台灣流浪動物救援協會去年4月認養賴姓女子的8隻貓咪，收容在桃園觀音區總部，沒想到2個月內接連有3隻貓咪病逝，賴女懷疑協會未定期清理貓咪生活環境，且未給予適當食物和水，怒告協會阮姓負責人虐貓。
阮女喊冤說領養前有帶8隻貓去檢查，發現8貓長期服用類固醇，肝腎都不佳，身體虛弱，獸醫就有警告要注意，但3貓接連感冒、不適等，都有送醫治療仍回天乏術，強調飼育環境佳，不但定期消毒、除蚤，每天也會餵食和清潔，甚至冬天開暖爐、夏天吹冷氣。
協會劉姓飼養員也證稱，賴女交代隨時補足飼料且要天天換，協會都要照做，但賴女的貓送來時就又胖又老，甚至每天都要吃藥，園區內的其他貓都很健康，只有賴女的貓發生異狀。
檢方發現3貓最小的8歲10個月、最大的已10歲10個月，心肺功能大不如前，動防處稽查養貓環境都符合規定，檢方認為無法認定貓咪死亡和環境有關，對協會負責人予以不起訴處分。
(中時)
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