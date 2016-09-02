國光劇團【傳承‧傳演】 熠熠新星 淬煉閃爍

《劉唐下書》多年未在台灣演出，一等老生唐文華（左）帶領青年淨角劉育志（右），具有恢復老戲的傳承意義。（國光劇團提供）

「傳統戲就是要看功力！」國立傳統藝術中心國光劇團本周末推出【傳承‧傳演】傳統戲公演，由首席老生唐文華率眾新秀少將，帶來許久未演的劇目，包括《伯牙摔琴》、《劉唐下書》，也有極其經典、由潛力新生代再做詮釋的《生死恨》與《女起解》等。數折劇目皆由大陸、臺灣名角親授，熠熠京劇新星的躍起，值得期待！

《坐樓殺惜》由中生代旦角陳長燕（左）主演閻惜姣，唐文華（右）主演宋江。（國光劇團提供）

國立傳統藝術中心開辦「京劇青年團員培訓計畫」，9月3日的《鍘美案》《生死恨》《白門樓》皆由青年團員擔任主演，由國光延聘兩岸行家傳授，《鍘美案》即秦香蓮與陳世美故事的最後一折「包公怒鍘陳世美」，由大陸裘派銅錘花臉魏積軍、楊燕毅指導，青年淨角歐陽霆主演包公、小生王璽傑飾陳世美、青衣黃詩雅飾秦香蓮。《生死恨》為梅（蘭芳）派經典劇目之一，由青年旦角陳允雯主演，中國戲曲學院張晶老師傳授。《白門樓》演述呂布戰敗被曹操所擒的英雄末路，王佩宣主演，臺灣「復字輩」小生名家曹復永老師傳授。武戲《水濂洞》又名《鬧龍宮》，由青年武淨曾冠東主演。

《伯牙摔琴》是多年未曾演出的罕見老生戲，由鄒慈愛（右）、劉化蒂（左）主演。（國光劇團提供）

《伯牙摔琴》又名《馬鞍山》，是多年未曾演出的罕見老生戲，早年陸光劇團當家老生、與顧正秋同班同學的「臺灣四大鬚生」之一周正榮老師即以此劇聞名，著重以唱腔韻味渲染而出的人文意境，由兩位女老生鄒慈愛、劉化蒂分別飾演俞伯牙、鍾子期之父。

9月4日《女殺四門》由武旦、花旦兼修的蔣孟純主演，中國國家京劇院林燕老師親授，2013年曾於國光劇場演出，是非常「吃功」的靠功戲，相當考驗演員體力及技藝。《女起解》由剛主演《春草闖堂》、嗓音甜美的青春美旦黃詩雅主演名妓蘇三，上海戲曲學院梅派名家沈漪朗老師親授，「蘇三離了洪洞縣」唱段膾炙人口，資深名丑陳清河飾演崇公道。

京劇名段《女起解》（左）、武戲《水濂洞》又名《鬧龍宮》（右）。（國光劇團提供）

國光當家老生唐文華甫完成《關公在劇場》的關公主演，緊接著又馬不停蹄投入《劉唐下書》《坐樓殺惜》的排練，倍極辛勞，更展現前輩提攜後進的氣度；此段為【水滸傳】宋江「大鬧烏龍院」故事，《劉唐下書》在臺灣已是多年未演出的罕見劇目，唐文華主動提出，帶領他在《關公在劇場》中擔任周倉的青年淨角劉育志演出，具有恢復老戲的傳承意義，《坐樓殺惜》則是中生代旦角陳長燕主演閻惜姣，唐文華主演宋江。

國光劇團【傳承･傳演】本周末（9∕3、9∕4）下午2點半將在國立臺灣戲曲學院木柵校區演藝中心（台北市木柵路三段66巷8-1號）演出。

(中時電子報)