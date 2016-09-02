NBA》無視醫生囑咐 巴克利搭機探視賽格

巴克利特地搭機飛到休士頓探視賽格。(取自SportsCenter官推)

誰說巴克利只有一張亂放話的「大嘴」，其實他內心充滿著愛！雖因1個月前動完髖關節手術，醫生囑咐巴克利暫時避免搭乘飛機，他在2日仍然搭機飛往休士頓，就是為了探視剛動完骨髓移植手術的《TNT》老牌記者賽格。

賽格是NBA場邊相當資深的訪問記者，過往皆以穿著華麗西裝現身，早已變他的招牌模樣，他跟馬刺總教練帕波維奇更有好交情，兩人在場邊訪談對話都很有趣，可是他在3年前確定罹患白血症，從此跟病魔對抗至今。

巴克利2日趁著賽格老婆感冒無法到場陪伴的空檔，特地趕到休士頓探病，「我們來看賽格是讓他心情好一點，當你離開時，你會自問他真的生病了嗎？他有著最積極的心態，他那種樂觀積極的態度，反而讓你跟著開心起來。」

(中時電子報)