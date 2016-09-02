你不是我們家的人 艦長談軍中甘苦感觸深
軍人節前夕，國防部2日舉行「105年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由蔡英文總統親自主持。獲獎的海軍168艦隊馬公軍艦艦長江仲偉受訪談及軍中「甘苦談」，他回憶道，他任艦長滿1個月時，太太吃晚餐對他說，「你不是我們家的人，你是船上的人」，令他感觸良多，也感謝家人的體諒。
聽聞妻子的抱怨，江仲偉表示，當然很難過，就會做一些小舉動感動她，例如跟她說要出海，卻又突然回家、訂一個餐廳，趁著小孩上學，兩人再過一次情人節。
談及軍艦管理，江仲偉說，海軍生活空間有限，特別是現在亦有女性服役，一套管理制度不可能滿足所有人，要求全團隊單位有歸屬感、互相包容，船才能安穩走下去，執行任務。
提及軍中生活，空軍499聯隊長中校作戰長龔彥宏也說，跟同袍在一起的時間，確實比陪伴家人時間多很多，由於肩負戰備任務，休假也容易被召回，執行台海巡邏，加上近來人力吃緊，工作卻一樣繁重，常把重心放在工作上，這是軍人工作辛苦之處，但保衛國家是國軍職責。
被問及如何安撫妻子，他則說，軍人眷屬剛開始會抱怨，但一旦了解工作性質、內容，就會慢慢習慣、配合，也會利用假日把家人相聚時光補回來。他也坦言，由於休假常常不能回家，影響旅遊計畫，太太確實會有心情上的影響，但也只能盡力安撫。
(中時)
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