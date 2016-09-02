93軍公教遊行 國防部：現役軍人不應參加

不滿蔡政府年金改革，退休軍公教3日將上街頭抗議。國防部發言人陳中吉少將2日說，現役軍人不應該也不適宜去遊行，這行之有年，國防部目前沒有查察措施，但若有人被檢舉，會視個人情況處理。

陳中吉今天上午出席「105年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，他受訪表示，尊重前輩辦活動，而年金改革將有相關會議，會充分表達意見，兼顧現役軍人及退役袍澤權益。

被問及是否查察？陳中吉則說，軍隊國家化、行政中立都深植官兵心中，目前單位沒有這個措施；他也說，九三是軍人節，軍服是宛如軍人戰袍，盼榮耀軍人，打從心裡尊重自己，才能贏得國人尊重。

(中時)