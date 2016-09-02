3缺1 陸證實正研製新型遠程戰略轟炸機

專家認為，中國研製的新一代遠程戰略轟炸機，可能類似美國的B-2幽靈（B-2 Spirit）戰略轟炸機（見圖），具有隱形功能。（圖/美國空軍）

中國空軍司令馬曉天1日到長春出席空軍開放活動，被問及未來轟炸機的發展時表示，中國空軍正在發展新一代遠程轟炸機。

據《環球網》2日報導，馬曉天稱，與過去相較，中國空軍現在的遠程打擊能力大幅提升，將來還會有更大的提高。他說：「我們現在發展新一代的遠端打擊轟炸機，將來你會看到的。」

中國政府2015年公佈《中國的軍事戰略》，要求空軍按照空天一體、攻防兼備的戰略要求，實現國土防空型向攻防兼備型轉變。而轉型中的中國空軍需要「三大件」，也就是戰略運輸機、隱形戰機與戰略轟炸機。

如今運-20已服役，殲-20盛傳也已進行初期試用，而戰略轟炸機這時被披露，應該是水到渠成。《多維新聞》指出，值得注意是，馬曉天會公開披露，就意味著中國新一代遠程打擊轟炸機距離露面為期不遠，這與中國空軍將領曾在2009年透露，研製的四代機將試飛，接著2011年便首飛類似。

而中國空軍目前性能最強的轟炸機，當屬轟-6K遠程轟炸機，由西安飛機工業集團研製。中國軍事專家尹卓曾表示，未來的中國戰略轟炸機必須具備隱身，以及遠程攻擊能力。他指出，轟-6K是以轟-6為基礎改進而來，雖然經過現代化改裝，如發動機更換、機體改造，以及攜帶武器增強等，作戰半徑達三、四千公里，但仍然只是中程中型轟炸機，很難列入戰略轟炸機一類。

尹卓稱，戰略轟炸機攜彈量至少2、30噸，應當具備洲際或準洲際飛行能力，作戰半徑達5、6千公里，要能在殲擊機的作戰半徑之外實施攻擊。此外，它主要裝備遠程巡弋飛彈，最大航程達1.2萬公里，並可通過空中加油，進行全球性飛行。此外，在資訊化局部的戰爭要求下，戰略轟炸機要具備很高的隱形性能，並能進行超音速飛行。

近年來，有關中國將研製新型轟炸機的猜測不斷，轟-20、紅色B-2等稱呼不絕於耳。但這些都無法證實，僅在2013年前後，中國軍工展上曾出現一張背負式進氣道的轟炸機模型。

而2015年11月時，官媒首度出現「背負式鋸齒型並列雙發大S彎進氣道」技術的報導，專家因此認為，中國將研製類似B-2的隱形轟炸機。

B-2是全球唯一在役的隱形戰略轟炸機，長21米、翼展52米，最大起飛重量超過150噸，並採用4發F-118-GE-100發動機。而它的最大時速為764公里，最大航程超過12,000公里。可攜帶各類導彈、炸彈。

(中時電子報)