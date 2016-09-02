首起案例 佛州現本土茲卡帶原蚊
美國佛州（Florida）衛生部門近日在當地4萬隻蚊子的樣本中，發現3隻帶有茲卡病毒（Zika virus）的案例，這是在爆發40多起茲卡染病後，首次證實和發現本土的病毒帶原蚊，此事引起美國聯邦政府高度關注。
據路透社（Reuters）報導，佛州邁阿密市戴德郡（Miami-Dade County, the City of Miami Beach）茲卡控管部門今日宣佈，從邁阿密海灘週邊，他們在帶回的4萬隻蚊子樣本中，發現3隻帶有茲卡病毒的案例。這是在佛州地區近日爆發49起茲卡染病後，首次找到本土的茲卡帶原蚊。
當地疾病管制小組表示，他們會加強在取樣地週邊1/8英里（約0.2公里）範圍噴灑藥劑，並監督蚊子的生長情況，以防其範圍和數量擴大。當地市長利文（Philip Levine）更呼籲，「我們計畫將所有潛在的蚊子居地都摧毀，但希望聯邦政府與國會批准啟動緊急應變來加強力度消滅病蚊。」疾病專家薩夫納（Dr. William Schaffner）也坦言，此次的發現證明，一般民眾難以分辨和找出病媒蚊，必須透過政府和研究機構來加強把關。
雖然病情持續延燒和擴大，但美國國會日前卻否決了「茲卡病毒基金」（emergency Zika funding）增資案。該基金在歐巴馬總統成立且挹注19億美元（約609億台幣）用於開發茲卡病毒疫苗和醫療方法後，就無新的資金注入了；基金的主管機關、同時也是對抗病毒前線的美國疾病管制中心（The U.S. Centers for Disease Control and Prevention）表示，如無新的資金挹注，近日內研究基金就將見底。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。