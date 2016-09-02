首起案例 佛州現本土茲卡帶原蚊

美佛州當局從4萬隻樣本中首次發現帶原茲卡病毒的蚊子。（圖/美聯社）

美國佛州（Florida）衛生部門近日在當地4萬隻蚊子的樣本中，發現3隻帶有茲卡病毒（Zika virus）的案例，這是在爆發40多起茲卡染病後，首次證實和發現本土的病毒帶原蚊，此事引起美國聯邦政府高度關注。

據路透社（Reuters）報導，佛州邁阿密市戴德郡（Miami-Dade County, the City of Miami Beach）茲卡控管部門今日宣佈，從邁阿密海灘週邊，他們在帶回的4萬隻蚊子樣本中，發現3隻帶有茲卡病毒的案例。這是在佛州地區近日爆發49起茲卡染病後，首次找到本土的茲卡帶原蚊。

當地疾病管制小組表示，他們會加強在取樣地週邊1/8英里（約0.2公里）範圍噴灑藥劑，並監督蚊子的生長情況，以防其範圍和數量擴大。當地市長利文（Philip Levine）更呼籲，「我們計畫將所有潛在的蚊子居地都摧毀，但希望聯邦政府與國會批准啟動緊急應變來加強力度消滅病蚊。」疾病專家薩夫納（Dr. William Schaffner）也坦言，此次的發現證明，一般民眾難以分辨和找出病媒蚊，必須透過政府和研究機構來加強把關。

雖然病情持續延燒和擴大，但美國國會日前卻否決了「茲卡病毒基金」（emergency Zika funding）增資案。該基金在歐巴馬總統成立且挹注19億美元（約609億台幣）用於開發茲卡病毒疫苗和醫療方法後，就無新的資金注入了；基金的主管機關、同時也是對抗病毒前線的美國疾病管制中心（The U.S. Centers for Disease Control and Prevention）表示，如無新的資金挹注，近日內研究基金就將見底。

(中時電子報)