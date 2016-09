首起案例 佛州現本土茲卡帶原蚊

美佛州當局從4萬隻樣本中首次發現帶原茲卡病毒的蚊子。(圖/美聯社)

美國佛州(Florida)衛生部門近日在當地4萬隻蚊子的樣本中,發現3隻帶有茲卡病毒(Zika virus)的案例,這是在爆發40多起茲卡染病後,首次證實和發現本土的病毒帶原蚊,此事引起美國聯邦政府高度關注。

據路透社(Reuters)報導,佛州邁阿密市戴德郡(Miami-Dade County, the City of Miami Beach)茲卡控管部門今日宣佈,從邁阿密海灘週邊,他們在帶回的4萬隻蚊子樣本中,發現3隻帶有茲卡病毒的案例。這是在佛州地區近日爆發49起茲卡染病後,首次找到本土的茲卡帶原蚊。

當地疾病管制小組表示,他們會加強在取樣地週邊1/8英里(約0.2公里)範圍噴灑藥劑,並監督蚊子的生長情況,以防其範圍和數量擴大。當地市長利文(Philip Levine)更呼籲,「我們計畫將所有潛在的蚊子居地都摧毀,但希望聯邦政府與國會批准啟動緊急應變來加強力度消滅病蚊。」疾病專家薩夫納(Dr. William Schaffner)也坦言,此次的發現證明,一般民眾難以分辨和找出病媒蚊,必須透過政府和研究機構來加強把關。

雖然病情持續延燒和擴大,但美國國會日前卻否決了「茲卡病毒基金」(emergency Zika funding)增資案。該基金在歐巴馬總統成立且挹注19億美元(約609億台幣)用於開發茲卡病毒疫苗和醫療方法後,就無新的資金注入了;基金的主管機關、同時也是對抗病毒前線的美國疾病管制中心(The U.S. Centers for Disease Control and Prevention)表示,如無新的資金挹注,近日內研究基金就將見底。

