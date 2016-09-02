阿輝伯再拚5年 小英如何接招？

李登輝8月28日出席「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會，閉幕致詞時表示，他已94歲，「算一算我可以再為台灣做事貢獻的時間大概只剩下5年」。為了打造更加成熟的民主社會，他要將最後的人生奉獻給台灣，續推第二次民主改革。（報系資料照 楊彩成攝）

94歲的李登輝日前表示，只剩5年為台灣做事，要繼續推動第二次民主改革。前國大代表邱建勇分析，阿輝伯有意再拚政治目標，「徒弟」蔡英文無論是要抵擋或順應「師父」施壓，台灣政壇恐難避免再掀波瀾。

邱建勇1996年3月代表新黨在桃園八德選區當選第三屆國大代表，目前在桃園新屋務農，已經退出新黨，目前是無黨籍。

他接受香港中評社訪問表示，蔡英文打死不認九二共識，轉往拉攏美日，加上李登輝的歷史情懷與歷史責任，勢必繼續往美日靠攏，離中國大陸更遠，但這是台灣最佳選項嗎？

邱建勇說，蔡英文當然有權可以選擇聯美日抗中，但是蔡英文至少也應該跟美國談談條件。他以花蓮佳山基地為例，傳言發生戰端，要租給美國當基地，佳山基地外面就是釣魚台，若日本在釣魚台設置武器裝備，大陸絕對跳腳，但換成台灣，陸方沒有理由開戰。

他認為蔡英文要靠美日，可以拿釣魚台當籌碼，釣魚台劃給我們，台灣派兩個飛彈營上釣魚台，一個防空，一個防台，也是替老美「看門」。

另外，南海與沖之鳥礁，美國也應該同意劃給我們，可以看得出，蔡英文手上有很多籌碼與空間可以玩，很奇怪蔡英文竟然沒有任何動作，不懂得挾台灣高支持度與民意，去跟美日談判。

(中時電子報)