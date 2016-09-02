前台大僑生陳皓揚殺貓「斑斑」北檢今再起訴
已遭退學的澳門籍台大僑生陳皓揚，去年底因虐殺流浪貓「大橘子」，被台北地檢署依《動物保護法》起訴，但陳男卻又於上月初再度虐殺《動物誌》寵物餐廳認養的流浪貓「斑斑」，台北地檢署今依《動物保護法》追加起訴，併案法院審理。
至於陳被控偷走「斑斑」，涉嫌竊盜部分，檢方不起訴。
陳皓揚因連續虐殺「大橘子」、「斑斑」2貓，日前已遭台大退學，台北地院預計在9月22日下午再開庭審理陳男虐殺「大橘子」案。
檢警調查，8月2日，《動物誌》寵物餐廳因店貓「斑斑」離奇失蹤，謝姓女店長4日下午向警方報案，提供門口監視器畫面，並在動保團體陪同下，指認在監視器中疑似擄走「斑斑」的男子，就是陳男。
警方8月7日約談陳男到案，陳男表示，犯下「大橘子案」後壓力太大無處宣洩，所以才會經由臉書鎖定「斑斑」再度犯案，當時他換裝前往捕獲「斑斑」，而後徒手一陣狂毆，直至「斑斑」失去生命跡象，他再將「斑斑」放進單車置物籃，一路騎往位於公館的自來水園區，將屍體扔入新店溪。警方訊後將陳男函送北檢偵辦。
北檢先於8月18日曾傳喚《動物誌》餐廳老闆謝孟臻等3人，釐清相關案情，另於8月23日首度傳喚陳男到案。據了解，陳坦承因壓力太大而再殺貓，檢方今起訴。
(中時)
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