美網》小威306勝 並列女子公開年代史上第1

小威美網女單次輪擊敗金久慈拿下大賽第306勝平娜拉提洛娃紀錄。(美聯社)

當今球后小威廉絲，2日美網女單次輪兩個6比3擊敗金久慈（Vania King）挺進第3輪，這一勝同時也是她個人大滿貫賽第306勝，追平公開年代女子最多勝紀錄，與「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）並列第1。

由於天氣因素，此役亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)啟用活動屋頂，小威全場發出13記Ace球，助她生涯大賽取得306勝42負記錄，勝率高達8成79，她說，「在艾許球場屋頂關閉打球有別以往，但感覺很棒。」

目前公開年代最多勝紀錄是瑞士球王費德勒的307勝，若小威第3輪順利擊敗世界排名第47的瑞典拉森（Johanna Larsson），就能與費德勒並列史上第1。

稍早36歲的大威也以78分鐘直落二6比2、6比3擊敗烏克蘭選手柯茲洛娃（Kateryna Kozlova），單打闖進第3輪，這同時是她生涯美網第70勝，是公開年代史上第5位能在美網拿下70勝女將。

(中時電子報)