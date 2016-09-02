4次酒駕遭通緝 男子辯稱重病要喝酒

我要評比

竹南警分局今天指出，轄區一名黃姓男子多次酒駕，5月遭判刑確定須入監服刑卻拒不到案，1日又遭到警方逮捕酒後騎車，他竟辯稱因罹患重病必須喝酒，仍被移送地檢署偵辦。

大同派出所長徐國明與同事昨天執行巡邏勤務時，於竹南鎮公義路和仁愛路口，發現兩輛機車違規行駛，騎士還左顧右盼，行跡十分可疑，徐國明仔細一看，確定其中一人是曾經遭查獲3次酒駕的黃嫌。

警方指出，黃嫌5月份因為公共危險罪嫌遭判刑確定，卻遲遲未入監服刑，被發布通緝，員警立即驅車上前攔查，對方見狀還想加速逃逸，雙方追逐約500公尺，黃嫌才束手就擒，但身上卻散發出濃濃酒味。

員警隨即施予酒測，黃嫌酒測高達0.57mg/l，經調查，黃嫌平日以打零工維生，最近5年內有3次酒駕觸犯公共危險罪嫌被抓，加上這一次已經是第4次。

但黃嫌對於遭到通緝以及酒駕被捕，卻辯稱戶籍不在苗栗，沒有收到司法文書，「不知道要服刑」，加上身體患有重病才會「需要喝酒」調適，讓警方啼笑皆非，儘管如此，仍以不能安全駕駛罪通緝及違反公共危險案件移送苗栗地檢署偵辦。1050902

(中央社)