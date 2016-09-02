投資糾紛 劉喬安遭藝人李婷宜告詐欺獲不起訴

本名劉依函的劉喬安，因投資糾紛挨告，台北地檢署今不起訴。（陳志賢攝）

「太陽花女王」劉喬安，因投資糾紛，遭藝人李婷宜提告詐欺，台北地檢署調查後，今將劉喬安、劉的男友莊起鳴2人不起訴。

據指出，3年前劉喬安找友人NINA、藝人李婷宜投資開餐聽，約定由劉女男友、有「夜店大亨」之稱的莊起鳴共同合資1股，莊的張姓好友也加入1股，NINA及李女則各加入1股，每股150萬共計600萬。5人在台北市信義區開設法式餐廳「La Cave」，不料餐廳才開了8個月就因虧損倒閉。

2014年7月，莊起鳴告知NINA及李婷宜，因資金賠光，公司撐不下去，希望再繼續投資。李女2人查帳懷疑公司資金被劉、莊2人不當挪用。因此對劉、莊2人提出詐欺告訴。

(中時)